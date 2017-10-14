Евкуров поручил подготовить законопроект, регламентирующий содержание домашних животных

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разработать региональный закон, регламентирующий порядок содержания домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

"Глава региона не раз видел, как по цветочным клумбам гуляют коровы, как они разгуливают по дорогам, создавая аварийные ситуации. В связи с этим он поручил сегодня руководству своей администрации создать рабочую группу по подготовке предложений для будущего законопроекта, регламентирующего порядок содержания домашних животных", - сообщили в пресс-службе.

По мнению Евкурова, необходимо предусмотреть жесткое наказание для собственников крупного и мелкого рогатого, которые позволяют животным разгуливать в черте города в общественных местах.

"Нам необходимо определить порядок и места выпаса скота, а также меру ответственности за неправильное его содержание <...> Таких нерадивых и безответственных собственников скота надо строго наказывать, вплоть до изъятия у них животных", - считает Евкуров, его слова передает пресс-служба.

Глава Ингушетии также поручил главам муниципальных образований изучить опыт соседних регионов, в частности, Карачаево-Черкесии, где приняты нормативные акты, регламентирующие порядок выпаса скота и меру ответственности за неправильное содержание домашних животных.