Евкуров поручил подготовить законопроект, регламентирующий содержание домашних животных

Хохлов стартовал с победы над "СКА-Хабаровском" на посту главного тренера "Динамо"Спорт 14 октября, 18:44
"Бавария" разгромила "Фрайбург" в первом матче после назначения ХайнкесаСпорт 14 октября, 18:31
"Урал" обыграл "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 14 октября, 18:24
Участники фестиваля молодежи увидели золото скифов и Ростов с высотыОбщество 14 октября, 18:20
"Бутырка" открыла в своих стенах выставку картинОбщество 14 октября, 18:07
Владимир Ешеев вошел в исполком Международной федерации стрельбы из лукаСпорт 14 октября, 17:53
Хачанов снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы плечаСпорт 14 октября, 17:45
Сборная Шотландии выиграла чемпионат мира по керлингу среди смешанных командСпорт 14 октября, 17:37
Кубок мира по футболу выставлен на главной площади КалининградаСпорт 14 октября, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил разработать региональный закон, регламентирующий порядок содержания домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Глава региона не раз видел, как по цветочным клумбам гуляют коровы, как они разгуливают по дорогам, создавая аварийные ситуации. В связи с этим он поручил сегодня руководству своей администрации создать рабочую группу по подготовке предложений для будущего законопроекта, регламентирующего порядок содержания домашних животных", - сообщили в пресс-службе.
По мнению Евкурова, необходимо предусмотреть жесткое наказание для собственников крупного и мелкого рогатого, которые позволяют животным разгуливать в черте города в общественных местах.
"Нам необходимо определить порядок и места выпаса скота, а также меру ответственности за неправильное его содержание <...> Таких нерадивых и безответственных собственников скота надо строго наказывать, вплоть до изъятия у них животных", - считает Евкуров, его слова передает пресс-служба.
Глава Ингушетии также поручил главам муниципальных образований изучить опыт соседних регионов, в частности, Карачаево-Черкесии, где приняты нормативные акты, регламентирующие порядок выпаса скота и меру ответственности за неправильное содержание домашних животных.