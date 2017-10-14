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Порядка 70 осетин из Анкары, Владикавказа и Петербурга написали диктант на родном языке

В стране Северный Кавказ
14 октября, 20:47 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, октября. /ТАСС

Текстом диктанта стал отрывок из биографии Коста Хетагурова

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Осетины из России и Турции одновременно написали диктант на родном языке в преддверии дня рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова, который отметят 15 октября. Об этом сообщил ТАСС в субботу инициатор проведения акции, представитель осетинского землячества Петербурга Казбек Алдатов.

"Акция проводилась в первый раз, к ней присоединились три города - Анкара, Владикавказ и Санкт-Петербург, всего порядка 70 человек. Надеемся, что в будущем география будет еще шире. Акция проводилась не столько для оценки знаний по осетинскому языку, сколько для привлечения внимания к его изучению", - сказал Алдатов.

Текстом диктанта, который в трех городах читали одновременно, стал отрывок из биографии Коста Хетагурова. Во Владикавказе текст читала директор владикавказского клуба осетинского языка Вера Каллагова. Она отметила высокий уровень грамотности написавших диктант и несмотря на то, что оценки не ставились, в конце мероприятия все же прошла работа над ошибками. "Я приятно удивлена тому, как грамотно участники акции справились с задачей, они допустили минимальное количество ошибок. Это говорит о том, что все же решается проблема сохранения осетинского языка и будущее у него радужное", - рассказала ТАСС Каллагова.

По ее словам, положительным итогом акции также стало и то, что после диктанта участники еще долгое время не расходились, устроив импровизированный поэтический вечер стихотворений Коста Хетагурова. В рамках акции также прошли конкурсы на знание культуры и традиций осетинского народа. Для участников специально были подготовлены к диктанту нагрудные значки с изображением Хетагурова.

В Санкт-Петербурге также после диктанта участники возложили венки к памятнику поэта, расположенному в сквере Академии художеств - Государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.

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