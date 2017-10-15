Литературный фестиваль "Лермонтовские сезоны" открылся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль поэзии "Лермонтовские сезоны-2017", приуроченный ко дню рождения русского поэта Михаила Лермонтова (1814-1841), открылся в Пятигорске.

В этом году Пятигорск, где Лермонтов пробыл последние месяцы своей жизни, и создал несколько известных стихотворений, отмечает 203-й день рождения поэта. Вместе с тем, в первый день фестиваля жители города также чествуют осетинского литератора, драматурга, публициста и просветителя Коста Хетагурова, чей день рождения, как и у Лермонтова, отмечается 15 октября. "Лермонтовские сезоны-2017" открыл поэтический митинг, посвященный Хетагурову.

"Поскольку Хетагуров и Лермонтов родились в один день, то мы решили объединить эти мероприятия в лермонтовском празднике. На поэтическом митинге присутствует делегация из Северной и Южной Осетии. В частности, танцевальные коллективы состоят из представителей осетинской общины", - сказала заместитель начальника управления культуры Пятигорска Татьяна Литвинова.

Программа первого фестивального дня продолжилась в музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, где актеры, литераторы, представители общественности и военные прочитали свои любимые стихи.

"Мы чествуем его (Лермонтова - прим. ТАСС) не только как великого, гениального поэта, но еще как воина и офицера, как поручика русской армии. Поэтому здесь присутствуют военные - в их исполнении звучат гениальные лермонтовские строки", - пояснила директор музея Ирина Сафарова.

"Лермонтовские сезоны" продлятся до 20 октября. Организаторы планируют провести ряд мероприятий в рамках фестиваля: конкурсные прослушивания для чтецов и исполнителей романсов, выставки живописи и фото, кинопоказы, литературный квест "Княжна Мэри" и "Лермонтовский бал".