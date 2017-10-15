Число жителей Магаса вырастет в шесть раз к 2025 году

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ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Численность населения столицы Ингушетии возрастет до 130 тыс. человек к 2025 году, сейчас в городе проживает порядка 22 тыс. человек. Таким прогнозом в воскресенье поделился с ТАСС мэр ингушской столицы Беслан Цечоев.
"Магас очень быстро развивается, это город, который строится практически в чистом поле. Если сегодня население его составляет 22 тыс. человек, то по завершении строительства города у нас будет численность в 130 тыс. человек в 2025 году", - сказал Цечоев, прибывший в Пятигорск на фестиваль "Лермонтовские сезоны".
Как уточнил собеседник агентства, власти города рассчитывают завершить строительство объектов и обустройство Магаса раньше 2025 года. В планы входит строительство жилых домов, школ, детских садов, гостиниц. Последние, по словам Цечоева, будут возводиться с привлечением средств инвесторов.
Магас основан в 1994 году и считается самым молодым среди других административных центров регионов России. Город основан специально как столица республики Ингушетия.