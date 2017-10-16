На Ставрополье создадут девять спортивных сооружений до конца года

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СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Девять спортивных сооружений будет построено в Ставропольском крае до конца 2017 года в рамках программы по развитию сельских территорий. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.
"В рамках программы на Ставрополье до конца года появятся еще девять спортивных сооружений, будет приобретено и построено 11 тыс. кв. метров жилья для 150 семей из сельской местности. Кроме того, в эксплуатацию введут 15 км инженерных сетей и построят 19 объектов инфраструктуры, в том числе общеобразовательную школу в поселке Санамер", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, в частности, в селе Высоцком состоялось открытие новой спортивной площадки общей площадью 800 кв. метров. "Реализация этого проекта стала возможной благодаря федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Современная спортплощадка улучшит облик села и жизненные условия граждан", - приводит пресс-служба слова заместителя главы аграрного ведомства края Олега Юрченко.
Кроме того, с целью проверки реализации программы и мониторинга строительства крупных инвестиционных проектов Юрченко побывал с рабочим визитом в Труновском, Красногвардейском и Изобильненском районах.
"В рамках поездки в Красногвардейский район был рассмотрен вопрос строительства дороги, протяженностью 900 метров, новая транспортная артерия в поселке Штурм к мясоперерабатывающему заводу позволит обеспечить сохранность сельских дорог, повысить общую безопасность жизни граждан и существенно сократить время в пути к предприятию. По итогам совещания, принято решение о разработке проектно-сметной документации", - уточнили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в ходе встречи в селе Московском Изобильненского района также был обсужден вопрос строительства разводящей водопроводной сети и спортивной площадки на 800 кв. метров. "На эти цели из двух уровней бюджета выделено 4 млн рублей. Согласно плану, строительство спортивного объекта завершится до конца октября, создание водопроводных коммуникаций будет продолжено в следующем году", - подчеркнули в пресс-службе.