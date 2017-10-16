Более 49 млн руб. выделят Кабардино-Балкарии на ликвидацию последствий града 2016 года

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НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Кабардино-Балкарии (КБР) из резервного фонда правительства более 49 млн рублей на ликвидацию последствий града и сильного ветра, обрушившихся на республику в конце мая - начале июня 2016 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Выделить правительству КБР из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансирование обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сильного ливня с крупным градом и сильного шквалистого ветра, произошедших на территории КБР в период с 26 мая по 8 июля 2016 года в размере 49450 тыс. рублей", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, более 20 млн направят на единовременную материальную помощь гражданам, свыше 28 млн - на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости. 400 тыс. выделят гражданам, полностью утратившим имущество.
Сильный дождь, перешедший в град, обрушился на Нальчик 26 мая 2016 года и продолжался не менее 40 минут. Синоптики констатировали, что на столицу республики обрушилась месячная норма осадков. Были затоплены 22 домовладения, в которых проживают 428 человек, повреждения получили 30 машин. Затем в течение двух недель в республике, в различных населенных пунктах, шел сильный дождь, переходящий в град, поднимался уровень рек.