Ставропольские ученые будут сотрудничать с сибирскими коллегами в области ветеринарии

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Ставропольского аграрного университета (СтГАУ) планируют сотрудничать со специалистами Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск) в научно-исследовательских работах, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"На факультете ветеринарной медицины СтГАУ состоялась рабочая встреча с директором Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, доктором ветеринарных наук, профессором Николаем Донченко. Намечены основные аспекты стратегического сотрудничества, в рамках которого будет проводиться обмен опытом между учреждениями, стажировки сотрудников по актуальным проблемам ветеринарной диагностики и разрабатываться планы совместной научно-исследовательской работы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что в рамках рабочего визита Донченко ознакомился с инновационной материально-технической базой факультета и направлением научных интересов ученых СтГАУ.

"С момента своего основания в 1974 году Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные научные исследования по эпизоотологии и разработке средств диагностики, терапии и специфической профилактики болезней сельскохозяйственных животных", - отмечается в документе.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в СтГАУ осуществляется по 34 специальностям аспирантуры и восьми специальностям докторантуры. В решении научных задач в вузе задействованы научно-инновационный учебный центр, Cовет молодых ученых, учебно-опытное хозяйство, теплично-оранжерейный комплекс и другие инновационные центры и лаборатории.