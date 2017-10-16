Ставропольские ученые будут сотрудничать с сибирскими коллегами в области ветеринарии

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ученые Ставропольского аграрного университета (СтГАУ) планируют сотрудничать со специалистами Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск) в научно-исследовательских работах, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
"На факультете ветеринарной медицины СтГАУ состоялась рабочая встреча с директором Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, доктором ветеринарных наук, профессором Николаем Донченко. Намечены основные аспекты стратегического сотрудничества, в рамках которого будет проводиться обмен опытом между учреждениями, стажировки сотрудников по актуальным проблемам ветеринарной диагностики и разрабатываться планы совместной научно-исследовательской работы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также пояснили, что в рамках рабочего визита Донченко ознакомился с инновационной материально-технической базой факультета и направлением научных интересов ученых СтГАУ.
"С момента своего основания в 1974 году Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные научные исследования по эпизоотологии и разработке средств диагностики, терапии и специфической профилактики болезней сельскохозяйственных животных", - отмечается в документе.
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в СтГАУ осуществляется по 34 специальностям аспирантуры и восьми специальностям докторантуры. В решении научных задач в вузе задействованы научно-инновационный учебный центр, Cовет молодых ученых, учебно-опытное хозяйство, теплично-оранжерейный комплекс и другие инновационные центры и лаборатории.