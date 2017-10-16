Более 900 человек переселят из аварийных домов в Северной Осетии в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии расселят в 2018 году 37 аварийных домов, где живут 903 человека, сообщает в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики.

"В будущем году в Северной Осетии - Алании планируют расселить 37 аварийных домов, общая расселяемая площадь составит 11,458 тыс. квадратных метров. Таким образом, новую прописку получат 903 человека", - говорится в сообщении.

В Алагирском районе планируют расселить 16 аварийных домов, новое жилье получат 514 человек, на втором месте по объемам переселения - Правобережный район. По федеральной программе переселения новые квартиры получат 198 жителей района. В Пригородном районе запланирован переезд из пяти аварийных домов, 122 человека обретут новое жилье. В Ирафском районе в плане переселения стоят три аварийных дома, в Моздокском районе - два дома.

В 2016-2017 годах в Северной Осетии расселили 13,854 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Новое жилье получили 846 человек. Построено и приобретено 303 квартиры. Таким образом, местные власти выполнили необходимые целевые показатели расселения, утвержденные правительством Российской Федерации.