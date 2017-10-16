В спартакиаде ГТО для госслужащих в Дагестане приняли участие порядка 200 человек

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 200 человек приняли участие в первой спартакиаде ГТО среди госслужащих Дагестана. Нормы выполнили более половины участвовавших в соревнованиях чиновников, сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя Республиканского центра тестирования ГТО Гамзат Гамзатов.

"Первая спартакиада по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных гражданских служащих Дагестана прошла в эти выходные на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале. Участие в ней приняли представители республиканских министерств и ведомств - всего около 200 человек", - сказал Гамзатов. К участию в спартакиаде были допущены чиновники от 18 до 70 лет и старше.

По его словам, среди участников были команды республиканских минспорта, минэкономики, минкультуры, минпрома, МЧС, Дагавтодора, комитетов по госзакупкам и по лесному хозяйству и другие.

"Выполнить нормы ГТО смогли примерно 60% участников - это около 120 человек. Из них "на золото" выполнили где-то 30 [человек]", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что большинство чиновников сдали "на серебро". "Самые хорошие результаты показали представители республиканского МЧС", - добавил Гамзатов.

В программу нормативов вошли бег на 100, 2 тыс. и 3 тыс. метров, подтягивание на высокой перекладине, подтягивание на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. Кроме того, чиновники стреляли из пневматической винтовки из положения сидя или стоя, прыгали в длину с места, поднимали туловище из положения лежа, бегали кросс и метали снаряд весом 500 и 700 граммов.

ГТО

Ранее сообщалось, что Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. В сентябре 2014 года распоряжением главы республики был утвержден план мероприятий поэтапного внедрения ГТО. В рамках реализации этого плана был создан Республиканский центр тестирования ГТО. Кроме того, в 50 районах и городах региона функционируют муниципальные центры тестирования.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, применявшийся во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.