Стратегию развития Северной Осетии до 2030 года подготовят до конца декабря

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КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года будет разработана до конца декабря 2017 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по научной работе АНО ''Международный центр социально-экономических исследований ''Леонтьевский центр'', директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Борис Жихаревич.
''Разработка стратегии еще не закончена... Официальные сроки [завершения] - это конец декабря [2017 года]. Работа сложная, потому что республика непростая - там есть и точки роста, есть, конечно, и проблемы. Что радует - это активная позиция главы республики [Вячеслава] Битарова, который лично контролирует этот процесс'', - сказал он в ходе рабочей поездки в Казань, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам Жихаревича, основной акцент будет сделан на промышленность, туризм, образование и сельское хозяйство. ''Большой потенциал у туризма, но опять-таки, он недостаточно раскручен и еще не везде достаточно комфортен. Есть потенциал у высшего образования, ... геологический вуз крупный, медицинский. Образование и человеческий капитал - это беспроигрышная стратегия'', - добавил он, отметив, что потенциал есть также и у сельского хозяйства.
Программа социально-экономического развития Северной Осетии разрабатывается при участии специалистов консорциума "Леонтьевский центр - AV Group".
Специально для улучшения инвестиционного климата в рамках стратегии в Северной Осетии этим летом была создана новая структура - Агентство развития Республики Северная Осетия - Алания. Сообщается, что Агентство развития Северной Осетии финансируется за счет внебюджетных средств. Основной целью новой структуры является реализация экономического потенциала республики в приоритетных отраслях и улучшение качества жизни населения.
Консорциум "Леонтьевский центр - AV Group" создан в октябре 2015 года для развития успешного сотрудничества в рамках проекта "Татарстан-2030". "Леонтьевский центр" и AV Group заключили соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов, а также в развитии стратегического планирования в России.
В стратегию уже вошел проект создания на территории Северной Осетии солнечных батарей и малых ГЭС в качестве источников энергии. Также сообщалось, что в рабочую группу по разработке стратегии войдут представители Сбербанка.