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Участники форума в Минеральных Водах обсудят престиж рабочих профессий

В стране Северный Кавказ
16 октября, 16:00 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВОДЫ 16, октября. /ТАСС

В мероприятии принимают участие более 800 старшеклассников и студентов профтехучилищ

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 800 школьников старших классов и студентов профтехучилищ Кавказских Минеральных Вод обсуждают рост авторитета рабочих профессий на Четвертом образовательном форуме "Найди свой путь к успеху", который начал свою работу в понедельник в Минеральных Водах, сообщили ТАСС организаторы.

"Цель форума - вернуть высокий престиж рабочим профессиям… Участвуют шесть учебных заведений профессионального образования региона, всего около 800 человек", - рассказал ТАСС директор Минераловодского колледжа железнодорожного транспорта Арсен Харатьян, выступающий главным организатором форума.

В фойе Дворца культуры железнодорожников развернуты выставки колледжей, экспозиции учебного оборудования. На форуме студенты представят творческие номера, состоятся мастер-классы по профессиям, пройдет круглый стол. ПТУ и колледжи региона будут рекламировать плюсы учебы и работы на предприятиях, испытывающих сегодня кадровый голод.

"Не интересно учиться в институте, если потом твой диплом никому не будет нужен. Здесь все иначе - знаю, что отучусь и приду работать уже как квалифицированный работник", - рассказал ТАСС Сергей - один из участников форума.

По данным краевого министерства образования и молодежной политики, на Ставрополье действуют более 85 средних профессиональных образовательных учреждений. Среднее профобразование в крае получают порядка 45 тыс. человек, которых обучают более чем по ста специальностям.

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