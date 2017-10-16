Во Владикавказе поставят документальный спектакль о подростках

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Драматурги Самары и Северной Осетии вместе с психологами поставят документальный спектакль о подростках, премьера которого состоится в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщили во владикавказской "Театральной лаборатории 12+", которая реализует проект.
"В спектакле при помощи "документа" будет рассказано о том, что волнует аудиторию "12+", ее собственным голосом и словами о первой любви, городской среде, коммуникациях с социумом, об особенностях жизни в регионе, конфликтах и прочее. Проект реализуется в коллаборации постановочной группы со специалистами по детской и подростковой психологии из психологического центра Доверие во Владикавказе", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время драматург проекта Сергей Давыдов из Самары работает с фокус-группой - подростками и молодыми актерами из Осетии, ведется сбор материала для написания будущей пьесы. В рамках подготовки пьесы также состоялись мастер-классы композитора из Швейцарии Марины Собяниной и хореографа из Санкт-Петербурга Татьяны Гордеевой.
Организаторами театральной лаборатории является Северо-Кавказский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО, Союз театральных деятелей России и Фонд Михаила Прохорова. Кураторами театральной лаборатории является драматург Карина Бесолти, хореограф Тамара Тебиева. В постановке спектакля будет участвовать и Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, а также Национальный государственный театр оперы и балета РСО - Алания.
"Документальный театр в Осетии и на всем Северном Кавказе практически никак не представлен. Тем более уникален опыт проведения подобной лаборатории, которая позволит нащупать почву для дальнейшего развития этого направления театрального искусства в регионе", - отметили в театральной лаборатории.