В Ингушетии до конца года построят первую очередь агрокомплекса за 1,4 млрд руб.

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Первая очередь агропромышленного комплекса "Сунжа" в одноименном районе Ингушетии будет построена к концу 2017 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра и сельского хозяйства республики Мухажир Албаков.

"Первая очередь агрокомплекса "Сунжа" площадью около 10 гектаров будет построена к концу 2017 года. Там будут выращивать огурцы и помидоры. Общая стоимость проекта составила 1,4 миллиарда рублей. Деньги на строительство дал инвестор", - сказал Албаков.

Агрокомплекс, по словам замминистра, возводит турецкая компания. На агроферме будут использовать "самые современные технологии из Франции".

Албаков отметил, что вторую очередь площадью 20 гектаров планируется построить к концу 2018 года. После окончательного завершения всех работ на предприятии смогут работать до 200 сотрудников. "Это очень большой проект, который поможет улучшить ситуацию с трудоустройством в регионе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что современный тепличный комплекс планируется открыть в октябре 2017 года в Малгобекском районе Ингушетии. 10 теплиц, расположенные на четырех гектарах, будут производить до 1,5 тысячи тонн продукции в год. Средства на строительство были привлечены из частного сектора при поддержке республиканских властей.