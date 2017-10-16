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Газ в горные села Алагирского района Северной Осетии проведут до конца 2017 года

В стране Северный Кавказ
16 октября, 17:52 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, октября. /ТАСС

Общая стоимость газопровода составляет 500 млн рублей

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Виды Северной Осетии

Виды Северной Осетии

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Все горные села Алагирского района Северной Осетии газифицируют к концу 2017 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, это стало возможным благодаря соглашению руководителя региона Вячеслава Битарова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в марте 2017 года.

Строительство газопровода стоимостью 500 млн рублей завершается, сказал собеседник агентства. "Он [газопровод] позволит обеспечить газом более десяти горных сел, порядка 2 тыс. жителей впервые получат газ", - добавили в пресс-службе.

Работы по строительству газопровода протяженностью 50 километров ведутся в сложных природно-географических условиях. Он позволит обеспечить газом селения Верхний и Нижний Унал, Хидикус, Урикау, а также поселки городского типа Холст и Верхний Фиагдон. В последнем осталась единственная в Северной Осетии котельная, в которой использовался мазут, и на его приобретение из бюджета ежегодно направлялось более 25 млн рублей.

Там же находится и единственная здравница в Северной Осетии, принимающая на лечение детей с заболеваниями органов дыхания. В пресс-службе добавили, что с газификацией Фиагдона повысится и туристический поток в ущелье. "Туристы смогут приезжать в любое время года, так как не будет проблем с отоплением", - пояснил собеседник агентства.

Всего, по данным властей, за последние десять лет уровень газификации Северной Осетии вырос с 87,9% до 97,1%.

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