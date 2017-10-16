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Британский пианист Кристиан Блэкшоу выступил с сольным концертом на фестивале в РСО

В стране Северный Кавказ
16 октября, 18:03 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, октября. /ТАСС

Музыкант исполнил Сонаты №8 и №14 Моцарта, а также Сонату №19 Шуберта

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Пианист из Великобритании Кристиан Блэкшоу стал участником концертной программы XII Международного фестиваля искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой", проходящего на сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе, сообщили в понедельник в министерстве культуры региона.

"Кристиан Блэкшоу уже выступал с сольным концертом на прошлогоднем фестивале "В гостях у Ларисы Гергиевой", где имел огромный успех у публики. Для владикавказского зрителя, который с нетерпением ожидал новой встречи, пианист подготовил яркую и запоминающуюся программу, исполнив Сонаты №8 и №14 Моцарта и Сонату №19 Шуберта", - сказали в министерстве.

Участники и гости фестиваля устроили настоящую овацию блестящему музыканту, покоряющему зрителя выразительностью и интонационной насыщенностью в сочетании с манерой исполнения держаться на сцене с достоинством и аристократизмом. Сам Кристиан Блэкшоу, по его словам, получил удовольствие от атмосферы концерта, отметив хороший звук рояля, а также интерьер и камерность зала Театра оперы и балета Владикавказа, добавил собеседник агентства.

Кристиан Блэкшоу - представитель английской и русской фортепианной школы. Он обучался у Гордона Грина в Королевском северном колледже музыки (Манчестер) и Королевской академии музыки (Лондон), в Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством Моисея Хальфина, а также занимался у Клиффорда Керзона в Лондоне. Блэкшоу  выступал с такими коллективами, как Лондонский филармонический оркестр, Симфонический оркестр BBC, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Симфонический оркестр Московской филармонии и другими. Блэкшоу является художественным руководителем фестиваля Hellensmusic (Великобритания), он сыграл все сонаты Моцарта на Международном фестивале в Килкенни (Ирландия), в минувшем году выступил в Национальном центре исполнительских искусств Пекина и Концертном зале Шанхайского симфонического оркестра.

Международный фестиваль искусств "В гостях у Ларисы Гергиевой" - одно из главных культурных событий года в РСО - Алания. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства республики, он завершится 23 октября.

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