Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставрополье рассчитывает получить поддержку госбюджета на защиту от паводков

В стране Северный Кавказ
16 октября, 18:36 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 16, октября. /ТАСС

Общий объем финансирования противопаводковых мероприятий составляет 6,4 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ставропольский край рассчитывает получить федеральное финансирование на реализацию комплекса противопаводковых мероприятий до 2020 года общей стоимостью 6,4 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил в понедельник первый зампред правительства региона Николай Великдань.

"Мы защитили этот комплекс [мероприятий по противопаводковой защите] в Минприроды РФ, чтобы в 2018-2019 году начать его реализацию и львиную долю мероприятий выполнить. Общий объем 6,4 млрд рублей - как краевой бюджет, так и федеральный, в основном, это федеральные деньги. Сумма расписана до 2020 года", - сказал он, не уточнив объемы софинансирования.

По словам Великданя, в перечне противопаводковых мероприятий значатся 45 пунктов. "Мы проехали практически все реки, где нужно проводить те или иные мероприятия. Обследование проводили совместно с учеными, чтобы спрогнозировать возможные последствия, мы должны обращать внимание даже на мелочи", - отметил первый зампред правительства.

Как сообщалось ранее, в числе защитных мероприятий планируется провести берегоукрепительные и противооползневые работы на водоемах края, расчистить русла рек. Одной из главных задач должно стать увеличение пропускной способности рек в случае возможного паводка.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае 15 - 25 мая пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов. Ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
3
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
4
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
5
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
6
Путин подписал указ о выполнении резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
7
Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук
Темы дня
Новости партнеров
Реклама