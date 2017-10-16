Ставрополье рассчитывает получить поддержку госбюджета на защиту от паводков

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СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ставропольский край рассчитывает получить федеральное финансирование на реализацию комплекса противопаводковых мероприятий до 2020 года общей стоимостью 6,4 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил в понедельник первый зампред правительства региона Николай Великдань.
"Мы защитили этот комплекс [мероприятий по противопаводковой защите] в Минприроды РФ, чтобы в 2018-2019 году начать его реализацию и львиную долю мероприятий выполнить. Общий объем 6,4 млрд рублей - как краевой бюджет, так и федеральный, в основном, это федеральные деньги. Сумма расписана до 2020 года", - сказал он, не уточнив объемы софинансирования.
По словам Великданя, в перечне противопаводковых мероприятий значатся 45 пунктов. "Мы проехали практически все реки, где нужно проводить те или иные мероприятия. Обследование проводили совместно с учеными, чтобы спрогнозировать возможные последствия, мы должны обращать внимание даже на мелочи", - отметил первый зампред правительства.
Как сообщалось ранее, в числе защитных мероприятий планируется провести берегоукрепительные и противооползневые работы на водоемах края, расчистить русла рек. Одной из главных задач должно стать увеличение пропускной способности рек в случае возможного паводка.
От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае 15 - 25 мая пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов. Ущерб предварительно оценивался в 2,37 млрд рублей.