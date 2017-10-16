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Система телемедицинских консультаций заработала в перинатальном центре Карачаево-Черкесии

В стране Северный Кавказ
16 октября, 19:04 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 16, октября. /ТАСС

Во время первого телемоста медики обсудили состояние одного из новорожденных в составе двойни

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ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Перинатальный центр Карачаево-Черкесии (КЧР) ввел практику видеоконсультаций с федеральными медицинскими клиниками. Во время телемоста, проведенного в понедельник, специалисты обсуждали состояние одного из новорожденных в составе двойни, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня телемост с заведующим отделением неонатальной реанимации Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Александром Ли провели неонатологи и реаниматологи регионального перинатального центра. Он стал вторым лечебным учреждением КЧР, где внедрена практика видеоконсультаций с федеральными медицинскими клиниками", - говорится в сообщении.

Такую работу с 2015 года уже проводит республиканская клиническая больница, куда поступают сложные больные со всей северокавказской республики, отмечается в документе.

По словам руководителя республиканского перинатального центра Евгении Пономаревой, выход на новый уровень сотрудничества с врачами федеральных клиник позволит специалистам этого медучреждения находить быстрые и качественные решения в лечении маленьких пациентов.

Ранее сообщалось о планах властей подключить до конца 2018 года к скоростному интернету все структурные подразделения медицинских организаций Карачаево-Черкесии. Ожидается, что до конца 2017 года доступ к скоростному интернету получат более 50 медучреждений республики.

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