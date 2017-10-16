Годовой план по строительству водопроводных сетей в селах КЧР перевыполнен на 30%

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 15 км водопроводных сетей проложено за девять месяцев 2017 года в селах Карачаево-Черкесии (КЧР), годовой план уже перевыполнен почти на 30%, сообщила в понедельник ТАСС замначальника отдела инвестпроектов, развития сельских территорий, экономического анализа и прогнозирования в АПК минсельхоза республики Светлана Болатова.

"По плану, в этом году собирались проложить 11,7 км водопроводных сетей, по итогам девяти месяцев объем выполненных работ составил более 15,1 км, до конца года планируется еще проложить где-то 1,2 км. Сейчас годовой план перевыполнен на 29%, по итогам года этот показатель ожидаем, что будет около 40%", - сказала Болатова.

По ее словам, в этом году работы по водоснабжению в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" проводятся в 18 населенных пунктах КЧР.

Мероприятия ФЦП, помимо водоснабжения сел, предполагают также газификацию, строительство объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры. "В этом году по программе также ведется строительство трех сельских домов культуры, двух фельдшерско-акушерских пунктов, будет проложено 8,5 км газовых сетей, продолжено строительство общеобразовательной школы в селе Холоднородниковское. На 2017 год по программе на развитие сел республики запланировано 126 млн рублей, за девять месяцев освоено 77,2 млн", - добавила Болатова.

Ранее сообщалось, что в 2016 году из бюджетов всех уровней по программе развития сел в КЧР было освоено более 100 млн рублей. По итогам прошлого года у региона был один из лучших показателей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по темпу и качеству реализации программы.