Власти Ставрополья намерены запретить строительство в зоне возможного подтопления

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены запретить строительство жилья и хозяйствующих объектов на территориях, попадающих в границы зон возможного подтопления. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый зампред правительства края Николай Великдань.

"Прежде всего, мы должны определить зоны подтопления. Если сейчас границы водных объектов определены, то границ зон подтопления нет, их нужно обозначить, чтобы органы власти не разрешали строительство в этих опасных зонах", - сказал он.

Решение о проведении такой работы принято после майского паводка 2017 года, когда было подтоплено более 1,7 тысячи домов. Определение зон подтопления планируется начать в 2017-2018 году с привлечением ученых. "Определением таких границ мы практически накладываем сервитут на эти территории. Мы продумывали, если в зоны подтопления будет попадать уже построенное, узаконенное жилье - будем рассматривать, почему там было разрешено строительство, кем оно было дано, будем искать разные варианты решения", - рассказал Великдань.

Как отметил зампред правительства, каждый частный случай будет рассматриваться отдельно - с проверкой выданных на строительство разрешений, соблюдением границ водоохранных зон.

Одной из главных причин паводка на Ставрополье в мае 2017 года, по мнению экспертов, стало экстремально большое за последние 50 лет количество осадков. За 10 дней почти на всей территории края выпало до трех месячных дождевых норм, что спровоцировало подъем воды в реках и подтопления в 29 населенных пунктах. Более 2,3 тысячи человек пришлось отселить в целях безопасности, ущерб превышает 2,5 миллиарда рублей.