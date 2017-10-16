Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябре

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Жилой микрорайон площадью 13,9 га, рассчитанный на 900 квартир, откроется в Назрани (Ингушетия) в ноябре 2017 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы республики.

"На улице Новая в Назрани возведено восемь многоэтажных комплексов для жителей республики. Территория микрорайона занимает более 13,9 га. Комплекс рассчитан на 900 квартир. Для вынужденных переселенцев выделено 773 квартиры, а для переселяемых из аварийных домов - 127 квартир. Дата сдачи домов запланирована на конец ноября текущего года", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в районе скоро завершится строительство школ и детских садов, а также магазинов, кафе и зон отдыха. "Строительство и ввод в эксплуатацию двух школ планируется на конец 2017 года. Школа на 1,5 тыс. мест будет состоять из трех этажей, а также учебных корпусов. Это более 60 учебных кабинетов, столовая, библиотека, актовый зал и четыре спортзала", - отметили там.

По данным министерства строительства Ингушетии, школы возводятся в рамках федеральных целевых программ "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" и "Юг России" на период с 2014 по 2020 годы.