Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябре

Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябреСеверный Кавказ 16 октября, 19:19
Школьная учительница из Индии и ее сын посетят матч открытия ЧМ-2018 по футболуСпорт 16 октября, 18:54
Шойгу: операция в Сирии близится к завершениюАрмия и ОПК 16 октября, 18:51
Мединский выступил за передачу Свердловской и Северо-Кавказской киностудий регионамКультура 16 октября, 18:51
Фигуристка Погорилая сообщила, что боли в спине не меняют ее планов на участие в Гран-приСпорт 16 октября, 18:46
Объявлены победители конкурса молодых дизайнеров в сфере устойчивой модыСоциальная ответственность 16 октября, 18:39
Вассерман: детям до 10 лет не стоит пользоваться гаджетамиОбщество 16 октября, 18:33
СМИ: Квят может завершить сезон "Формулы-1" на Гран-при СШАСпорт 16 октября, 18:25
СМИ: Microsoft нарушает голландские законы о защите персональных данныхМеждународная панорама 16 октября, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Жилой микрорайон площадью 13,9 га, рассчитанный на 900 квартир, откроется в Назрани (Ингушетия) в ноябре 2017 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы республики.
"На улице Новая в Назрани возведено восемь многоэтажных комплексов для жителей республики. Территория микрорайона занимает более 13,9 га. Комплекс рассчитан на 900 квартир. Для вынужденных переселенцев выделено 773 квартиры, а для переселяемых из аварийных домов - 127 квартир. Дата сдачи домов запланирована на конец ноября текущего года", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в районе скоро завершится строительство школ и детских садов, а также магазинов, кафе и зон отдыха. "Строительство и ввод в эксплуатацию двух школ планируется на конец 2017 года. Школа на 1,5 тыс. мест будет состоять из трех этажей, а также учебных корпусов. Это более 60 учебных кабинетов, столовая, библиотека, актовый зал и четыре спортзала", - отметили там.
По данным министерства строительства Ингушетии, школы возводятся в рамках федеральных целевых программ "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" и "Юг России" на период с 2014 по 2020 годы.