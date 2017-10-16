Эксперт: празднование 100-летия автономии КЧР поможет больше узнать о республике

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Празднование 100-летия создания автономной Карачаево-Черкесской области в 2022 году на государственном уровне поможет больше узнать о республике, о ее истории. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС главный научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, доктор исторических наук Рамазан Керейтов.

Президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Про Карачаево-Черкесскую Республику знают, но этот юбилей даст возможность узнать о ней еще больше. О ее истории, о народностях, которые ее населяют, о самобытной культуре этих народов",- сказал Керейтов. Он считает, что "тогда, в 1922 году, когда было принято решение о предоставлении КЧР автономии, это было абсолютно правильно - это во многом позволило народам КЧР изучать свои языки и сохранить свою культуру".

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года. Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.