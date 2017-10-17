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В Ставрополе обсудят подготовку к введению курортного сбора

В стране Северный Кавказ
17 октября, 0:05 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

В совещании примут участие сенаторы, а также представители Крыма, Алтая, Краснодарского и Ставропольского краев

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СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Подготовку к проведению эксперимента по введению курортного сбора в российских регионах обсудят в Ставрополе. Совещание проведет министр РФ по делам Северного Кавказа, ожидается участие представителей четырех регионов, задействованных в эксперименте, сообщает пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа.

"Будут рассмотрены вопросы организации работы по проведению в субъектах Российской Федерации эксперимента, а также ход подготовки нормативно-правовой базы субъектов РФ по регулированию ставки курортного сбора, порядка его взимания, администрирования, контроля и другие организационные вопросы", - уточняется в сообщении.

Участниками совещания станут члены Совфеда, а также представители Крыма, Алтая, Краснодарского и Ставропольского краев, на территории которых с 1 мая 2018 года начнется реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

В июле 2017 года Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годы сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в четырех регионах. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.

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