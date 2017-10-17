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Минсельхоз КБР: мощности плодохранилищ в регионе планируется увеличить в 3 раза к 2020 г.

В стране Северный Кавказ
17 октября, 11:00 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 17, октября. /ТАСС

Показатель должен вырасти с текущих 100 тыс. тонн до 300 тыс. тонн

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НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Сразу несколько плодохранилищ будут введены в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии до 2020 года, мощности хранения продукции в республике увеличатся со 100 до 300 тыс. тонн. Об этом во вторник ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

"Сейчас в КБР нацелены на развитие садоводства и овощеводства, соответственно, необходимы хранилища. Ведь, чтобы развивать эти направления, продукцию где-то нужно хранить. <...> У нас запланировано, что к 2020 году в республике мощности плодохранилищ составят около 300 тыс. тонн. Сейчас действующие мощности - около 100 тыс. тонн. Но есть еще овощехранилище на 75 тыс. тонн", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что до конца этого года ожидается ввод в эксплуатацию плодохранилища вместимостью 1,4 тыс. тонн. В целом нынешние мощности могут обеспечить качественное хранение 55% от валового сбора плодов и 44% овощей.

Ранее сообщалось, что аграрии КБР собрали более 170 тыс. тонн плодово-ягодной продукции за девять месяцев этого года, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 26%. Площадь многолетних насаждений в КБР составляет 16,5 тыс. гектаров, из них 7,3 тыс.гектаров - сады интенсивного и суперинтенсивного типа. Также, по информации минсельхоза КБР, в 2016 году в республике было собрано 433,1 тыс. тонн овощей (106,5% к 2015 году) и 135,5 тыс. тонн плодов и ягод (108,3% к 2015 году).

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