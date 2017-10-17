Поврежденную селем дорогу к Эльбрусу восстановят к началу горнолыжного сезона

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Дорога в Кабардино- Балкарии (КБР), ведущая к горе Эльбрус, которая была повреждена в сентябре в результате схода селевого потока, будет полностью восстановлена к началу горнолыжного сезона, сообщили во вторник в пресс-службе компании Упрдор "Кавказ".

"Проезд по федеральной трассе А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" в Эльбрусском районе КБР, пострадавшей от стихии, обеспечен, однако федеральные дорожники продолжают работы по приведению в нормативное состояние 720 метров дорожного полотна. К ликвидации последствий ЧС привлечено 52 единицы техники и около 100 специалистов-дорожников. Завершить ремонтно-восстановительные работы дорожники планируют к началу горнолыжного сезона", - отметили в пресс-службе.

Сход селевого потока и разлив реки Баксан в начале сентября повредил восемь участков автодороги. Движение транспорта было восстановлено в течение четырех дней.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" значительно увеличит ширину автодороги, а в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведет работы по берегоукреплению и устройству подпорных и противокамневых стенок. В 2018 году в рамках капитального ремонта участка с 75 по 88 км дорожники планируют отремонтировать один километр подпорных стен и столько же возведут новых.

"Помимо этого, на всем протяжении поселка Верхний Баксан, а это два километра дороги, будет установлено освещение. На пяти километрах установят барьерные ограждения, обустроят около 500 метров тротуара и укрепят монолитные кюветы", - сказали в компании. Там добавили, что завершен капитальный ремонт участка с 88 по 104 км А-158 до поляны Азау. В черте населенных пунктов дорожники завершили устройство тротуаров, установку искусственного электроосвещения, барьерного ограждения и кюветов для пропуска воды.

Местные власти к зимнему сезону ожидают большой наплыв туристов. По данным турфирм, отелей и гостиниц Приэльбрусья, практически все места на новогодние каникулы забронированы.

В сезоне 2015-2016 годах горнолыжный курорт "Эльбрус" только в первом квартале принял почти 150 тыс. туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года прирост составил 65%, за весь сезон на курорте побывали около 190 тыс. человек.