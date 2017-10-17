Реструктуризация кредитов позволит Чечне сократить дефицит республиканского бюджета

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей средств регионального бюджета высвободится в случае участия Чечни в программе реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Эту сумму власти планируют направить на финансирование социальной сферы и сокращение дефицита регионального бюджета, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства республики - министр финансов Султан Тагаев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов сроком на 7-12 лет. Объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов федерации.

"Объем государственного долга республики составляет 4871,1 млн рублей, из них объем бюджетных кредитов - 4171,1 млн рублей. Объем долговых обязательств по бюджетным кредитам, предоставляемых из федерального бюджета в 2015-2016 годах, подлежащих погашению в 2018 году, составляет 1503,6 млн рублей. Участие в предложенной президентом программе позволит высвободить в следующем году 1295,1 млн рублей, эти средства планируется направить на финансирование социально значимых расходов и совращение дефицита республиканского бюджета", - отметил Тагаев.

Сокращение госдолга

Объем государственного долга Чечни на начало 2017 года составлял 5,571 млрд рублей, в том числе госгарантия региона - 700 млн рублей. В текущем году республике был предоставлен кредит из федерального бюджета в размере 1,034 млрд рублей в целях погашения долговых обязательств по ранее предоставленным бюджетным кредитам, что позволило снизить процент по выплате - 224 тыс. рублей.

"В сентябре текущего года из бюджета республики перечислено в федеральный бюджет 699,9 млн рублей в погашение долговых обязательств по кредитам, привлеченным из федерального бюджета в 2014 году, и 288,9 тыс. рублей процентов по ним", - отметил вице-премьер правительства Чечни.

Он также подчеркнул, что регион в текущем финансовом году и в прошлые годы не привлекал коммерческие кредиты.