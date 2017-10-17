Первые в этот призыв новобранцы с Северного Кавказа и из Крыма отправлены в войска

Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в МинскеСпорт 17 октября, 13:30
Мартен Фуркад получил Гран-при Академии спорта ФранцииСпорт 17 октября, 13:29
Фредерик Бегбедер посоветовал студентам больше читать и не сидеть в соцсетяхКультура 17 октября, 13:29
Российский эксперт усомнилась, что под Дрезденом найдется настоящая Янтарная комнатаСеверо-Запад 17 октября, 13:24
Орловы и Виноградовы не любят отдавать долгиЭкономика и бизнес 17 октября, 13:24
МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в "Москву-Сити"Экономика и бизнес 17 октября, 13:12
Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедурСпорт 17 октября, 13:11
Епископ Тихон выступит на открытии музея "Россия - моя история" в ДагестанеОбщество 17 октября, 13:10
Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия МедведеваЭкономика и бизнес 17 октября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первые в рамках осенней призывной кампании новобранцы с Северного Кавказа и из Крыма отправлены в войска. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Сегодня со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории Южного военного округа, отправлены первые команды новобранцев из Крыма, Северной Осетии - Алании, Чечни и Карачаево-Черкесии", - сказали в пресс-службе.
До конца месяца к месту службы уедет более 3,5 тыс. новобранцев, из них более 2,3 тыс. человек - в воинские части округа.
Всего осенью-зимой из южных регионов России на военную службу будет призвано более 22 тыс. человек. В том числе в Вооруженные силы призовут более 20 тыс. новобранцев, из них более 13 тыс. поступят в соединения и воинские части округа.
"Новобранцы будут доставляться к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и гражданской авиации. На всем протяжении пути команды призывников будут сопровождать представители воинских частей и медицинские работники", - рассказали в пресс-службе.