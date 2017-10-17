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Первые в этот призыв новобранцы с Северного Кавказа и из Крыма отправлены в войска

В стране Северный Кавказ
17 октября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Всего осенью и зимой из регионов юга России в армию призовут свыше 22 тыс. человек

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первые в рамках осенней призывной кампании новобранцы с Северного Кавказа и из Крыма отправлены в войска. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Сегодня со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории Южного военного округа, отправлены первые команды новобранцев из Крыма, Северной Осетии - Алании, Чечни и Карачаево-Черкесии", - сказали в пресс-службе.

До конца месяца к месту службы уедет более 3,5 тыс. новобранцев, из них более 2,3 тыс. человек - в воинские части округа.

Всего осенью-зимой из южных регионов России на военную службу будет призвано более 22 тыс. человек. В том числе в Вооруженные силы призовут более 20 тыс. новобранцев, из них более 13 тыс. поступят в соединения и воинские части округа.

"Новобранцы будут доставляться к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и гражданской авиации. На всем протяжении пути команды призывников будут сопровождать представители воинских частей и медицинские работники", - рассказали в пресс-службе.

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