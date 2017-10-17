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В саду интенсивного типа в КЧР до конца осени посадят яблони на площади 100 га

В стране Северный Кавказ
17 октября, 12:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 17, октября. /ТАСС

Общая площадь сада составит 203 га

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© Денис Абрамов/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют посадить яблони в саду интенсивного типа на площади 100 га до конца осени рамках инвестиционного проекта, вошедшего в 2016 году в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор ООО "Сады Карачаево-Черкесии" Владимир Чернов.

"Осенью собираемся посадить яблони на площади 100 га. Первые 30 га мы заложили весной этого года. Общая площадь нашего сада интенсивного типа составит 203 га, посадку фруктовых деревьев продолжим весной и осенью 2018 года", - сказал Чернов.

Он отметил, что в этом году получен уже первый урожай яблок. "Собрали около 5 тонн с гектара, мы и не рассчитывали получить больше, так как ветки молодые, саженцы высадили только в этом году. После выхода проекта на полную мощность рассчитываем на 50 тонн яблок с гектара", - добавил собеседник агентства.

В рамках проекта намечено также строительство двух плодохранилищ мощностью по 5 тыс. тонн каждое, линии по переработке плодов и обустройство системы капельного орошения. "Нам выделен земельный участок площадью 263 га в Адыге-Хабльском районе республики, помимо садов здесь будут возведены и плодохранилища. Начало их строительства запланировано на 2018 год", - пояснил Чернов.

По его словам, на предприятии "Сады Карачаево-Черкесии" сегодня трудится 81 человек, еще до 100 человек планируется привлекать в период сезонных работ.

Ранее сообщалось, что проект, реализуемый компанией "Сады Карачаево-Черкесии", станет также основой для дальнейшего развития садоводства в регионе. На базе хозяйства в перспективе планируются обучающие семинары, где фермерам расскажут, как закладывать и ухаживать за садами интенсивного типа. Садоводам будет оказываться необходимая консультативная помощь, здесь они также смогут приобретать саженцы.

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