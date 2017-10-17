Глава РСО: празднование 1100-летия крещения Алании подчеркнет роль христианства на Кавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Проведение масштабного празднования 1100-летия крещения Алании позволит подчеркнуть роль христианства на Северном Кавказе и развивать межконфессиональный диалог, сообщил ТАСС во вторник глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров.

"Проведение масштабного празднования на федеральном уровне подчеркнет роль христианства на Северном Кавказе, позволит укрепить в регионе духовно-нравственные основы общества, развивать межконфессиональный диалог и будет иметь положительный резонанс среди всего православного населения страны. Этот праздник безусловно станет свидетельством богатства духовной культуры и истории нашего народа", - сказал Битаров.

Он отметил, что обращался весной к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отметить на государственном уровне 1100-летие крещения Алании и "нашел полное понимание с его стороны". Битаров подчеркнул, что подписание документа указывает на внимание государства "к историческому прошлому народов нашей страны".

В понедельник президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании.

Первые аланы приняли христианство во II веке, но массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. Государство аланов располагалось на территории, которую сейчас занимают несколько республик Северного Кавказа. Аланы - предки нескольких народов, в том числе осетин. В настоящее время Алания - второе название Республики Северная Осетия, также это слово с недавнего времени присутствует в названии Южной Осетии (Республика Южная Осетия - Государство Алания).