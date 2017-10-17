Эксперты: в ряде регионов заинтересованы в выпуске учебников русского языка как неродного

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Социальный заказ на учебники русского языка как неродного существует в ряде регионов РФ. Об этом говорили участники проходящего в Сочи педагогического фестиваля, который проводится по инициативе фонда "Русский мир".

Представители издательств, педагоги и ученые также отметили желание регионов Северного Кавказа вернуть практику обучения в начальной школе на родных для большинства жителей северо-кавказских республик языках. Форум словесников проходит под названием "Текст культуры и культура текста" и посвящен роли русского языка как средства межнационального общения в условиях мультилингвизма.

"Определенный социальный заказ [на выпуск двуязычных учебников] от многонациональных регионов сейчас есть. В республиках Северного Кавказа, например, таких как Чечня и Дагестан, а также в Хакасии есть потребность в методиках изучения русского языка как неродного и как иностранного языка. И такие разработки ведутся, мы пытаемся выполнить этот заказ", - сказала главный методист по русскому языку и литературе корпорации "Российский учебник" Ольга Донскова.

Участники педагогического форума также подняли проблему образования на национальных языках, в том числе нехватки методических пособий для учителей и учебников. "Эта тема обсуждается, она больная для некоторых регионов. Надо искать компромисс, нужны государственные меры, антирыночные", - считает руководитель научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН Владимир Алпатов.

По словам доктора филологических наук, изданию таких учебников препятствуют и экономические причины, так как многие частные издательства, прежде всего, "публикуют то, что будет продаваться". "Для этого [изменения ситуации] нужны подвижники, которых в нашей стране в начале XX века было много", - считает ученый.

Эксперт положительно оценил опыт Северной Осетии, где до 2014 года проводился эксперимент по двуязычному начальному образованию, сейчас осетинский язык является обязательным во всех классах. Итоги экзамена в выпускных 9-х и 11-х классах засчитываются при допуске к итоговой аттестации.