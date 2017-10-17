В Ингушетии создадут Фонд поддержки развития промышленности к 2018 году

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии создадут фонд развития промышленности республики к началу 2018 года. Об этом сообщили во вторник в комитете промышленности, транспорта связи и энергетики региона.

"В начале 2018 года будет создан региональный Фонд развития промышленности. Функции и полномочия учредителя фонда возложены на Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что фонд будет заниматься финансовой поддержкой промышленности региона, а также содействовать реализации новых проектов по обеспечению импортозамещения. "Деньги будут выделяться из республиканского и федерального бюджетов, а также из других источников в соответствии с законодательством РФ", - отметили там.

Одно из приоритетных направлений развития - поддержка проектов по созданию композитных материалов и изделий из них. "Современные композиционные материалы находят применение сегодня в различных отраслях экономики. Это и строительная индустрия, нефтегазовая отрасль, автомобилестроение и другое", - уточнили в комитете.

Власти ожидают, что создание фонда активизирует местных предпринимателей для создания современных производств.

Фонд развития промышленности РФ основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и налаживания импортозамещения. Он создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Для реализации новых промышленных проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.