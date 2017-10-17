Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ингушетии создадут Фонд поддержки развития промышленности к 2018 году

В стране Северный Кавказ
17 октября, 14:01 UTC+3 МАГАС МАГАС 17, октября. /ТАСС

Фонд будет содействовать реализации проектов по обеспечению импортозамещения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии создадут фонд развития промышленности республики к началу 2018 года. Об этом сообщили во вторник в комитете промышленности, транспорта связи и энергетики региона.

"В начале 2018 года будет создан региональный Фонд развития промышленности. Функции и полномочия учредителя фонда возложены на Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что фонд будет заниматься финансовой поддержкой промышленности региона, а также содействовать реализации новых проектов по обеспечению импортозамещения. "Деньги будут выделяться из республиканского и федерального бюджетов, а также из других источников в соответствии с законодательством РФ", - отметили там.

Одно из приоритетных направлений развития - поддержка проектов по созданию композитных материалов и изделий из них. "Современные композиционные материалы находят применение сегодня в различных отраслях экономики. Это и строительная индустрия, нефтегазовая отрасль, автомобилестроение и другое", - уточнили в комитете.

Власти ожидают, что создание фонда активизирует местных предпринимателей для создания современных производств.

Фонд развития промышленности РФ основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и налаживания импортозамещения. Он создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Для реализации новых промышленных проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама