Эксперт: льготы на школьном экзамене по русскому языку в республиках не предусмотрены

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МОСКВА, 17 октября. Собеседование на экзамене по русскому языку для девятиклассников не предполагает льгот для школьников национальных республик, об этом сообщила директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в ходе Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников по вопросам ЕГЭ и ГИА-9 в 2018 году, которая проходит в Москве.
С вопросом о возможности льгот к специалистам обратилась жительница Чечни, она поинтересовалась, будет ли на экзамене учитываться, что не для всех детей русский язык является родным.
"Обучение по программам высшего и среднего профессионального образования ведется на русском языке, это государственный язык. Владение этим языком на достаточно простом..., общепринятом уровне - норма, то, что определяет успешность ребенка при последующем обучении. Поэтому никаких лояльных форм этого собеседования для наших уважаемых республик не будет", - сказала Решетникова.
Она отметила, что в устную часть экзамена включат те задания, которые традиционны для образовательной организации и хорошо знакомы с начальных классов каждому ребенку и учителю.
"Мы вступаем плавно и постепенно, на условиях добровольности, каждый взвесит свои возможности, попробует и убедится в том, что это не так страшно. Самый серьезный момент, над которым мы сегодня работаем и проводим множество апробаций - это критерий оценки", - рассказала директор института.
По ее словам, в начале осени прошла вторая апробация экзамена в 20 регионах. "Мы видим результаты, мы запросили из регионов устные ответы детей в записи, мы все проанализируем и выстроим такую систему оценивания, которая будет охватывать все возможности ваших ребят", - уточнила Решетникова.
Летом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что уже в 2018-2019 учебном году может произойти введение обязательной устной части на экзамене для девятиклассников по русскому языку.
Первая апробация моделей заданий устной части прошла в трех регионах - Московской области, Татарстане и Чеченской Республике, проверялось умение прочитать вслух отрывок небольшого текста, описать иллюстрацию, выразить отношение к изображенной ситуации, умение понимать вопрос и логично на него отвечать.
Вторая апробация прошла в начале осени еще в 20 республиках РФ, в том числе на Северном Кавказе.