Эксперт: льготы на школьном экзамене по русскому языку в республиках не предусмотрены

МОСКВА, 17 октября. Собеседование на экзамене по русскому языку для девятиклассников не предполагает льгот для школьников национальных республик, об этом сообщила директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в ходе Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями школьников по вопросам ЕГЭ и ГИА-9 в 2018 году, которая проходит в Москве.

С вопросом о возможности льгот к специалистам обратилась жительница Чечни, она поинтересовалась, будет ли на экзамене учитываться, что не для всех детей русский язык является родным.

"Обучение по программам высшего и среднего профессионального образования ведется на русском языке, это государственный язык. Владение этим языком на достаточно простом..., общепринятом уровне - норма, то, что определяет успешность ребенка при последующем обучении. Поэтому никаких лояльных форм этого собеседования для наших уважаемых республик не будет", - сказала Решетникова.

Она отметила, что в устную часть экзамена включат те задания, которые традиционны для образовательной организации и хорошо знакомы с начальных классов каждому ребенку и учителю.

"Мы вступаем плавно и постепенно, на условиях добровольности, каждый взвесит свои возможности, попробует и убедится в том, что это не так страшно. Самый серьезный момент, над которым мы сегодня работаем и проводим множество апробаций - это критерий оценки", - рассказала директор института.

По ее словам, в начале осени прошла вторая апробация экзамена в 20 регионах. "Мы видим результаты, мы запросили из регионов устные ответы детей в записи, мы все проанализируем и выстроим такую систему оценивания, которая будет охватывать все возможности ваших ребят", - уточнила Решетникова.

Апробация

Летом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что уже в 2018-2019 учебном году может произойти введение обязательной устной части на экзамене для девятиклассников по русскому языку.

Первая апробация моделей заданий устной части прошла в трех регионах - Московской области, Татарстане и Чеченской Республике, проверялось умение прочитать вслух отрывок небольшого текста, описать иллюстрацию, выразить отношение к изображенной ситуации, умение понимать вопрос и логично на него отвечать.

Вторая апробация прошла в начале осени еще в 20 республиках РФ, в том числе на Северном Кавказе.