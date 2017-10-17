Гипсовый завод из КЧР планирует выйти на рынки Израиля и Чехии

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Хабезский гипсовый завод (Карачаево-Черкесия, КЧР) ведет переговоры о поставке производимых на предприятии строительных материалов в Израиль и Чехию. Об этом сообщил во вторник ТАСС замдиректора завода по экономике Артур Лиев.

"Переговоры о поставке нашей продукции сейчас ведутся с Израилем и Чехией. В Израиль планируется доставка строительных материалов морским транспортом - из порта Новороссийска до порта Хайфа. Доставка продукции в Чехию - автотранспортом", - сказал Лиев.

По его словам, сейчас завод экспортирует продукцию в Казахстан, Грузию и на Украину.

"Ситуация на рынке строительных материалов сейчас достаточна непростая, происходит стагнация. Соответственно, рост продаж возможен за счет увеличения своей доли на рынке и расширения самого рынка сбыта, в том числе за счет экспорта", - пояснил замдиректора завода. Он отметил, что "основной упор делается на повышение качества продукции при сохранении привлекательной цены для потребителя".

Хабезский гипсовый завод был открыт в начале 1990-х годов, сейчас это группа компаний, включающая пять предприятий, на которых работает более 450 человек. Компания производит около 40 наименований строительных материалов, в частности, гипс, сухие штукатурные смеси, шпатлевку, плиточный клей. География поставок компании внутри России - от Северного Кавказа до Сибири и Дальнего Востока.