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Закрытая из-за непогоды Военно-Грузинская дорога открыта

В стране Северный Кавказ
17 октября, 15:14 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 17, октября. /ТАСС

Дорога была закрыта в понедельник в направлении на выезд из РФ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Движение по закрытой накануне из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Дорога открыта (для движения) без ограничений с 15:00 мск", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с Закавказьем, была закрыта для движения большегрузных машин с 09:15 мск понедельника. Решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии. В очереди на границе ожидали порядка 60 большегрузов.

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