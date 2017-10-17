Закрытая из-за непогоды Военно-Грузинская дорога открыта

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Движение по закрытой накануне из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, восстановлено, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Дорога открыта (для движения) без ограничений с 15:00 мск", - говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с Закавказьем, была закрыта для движения большегрузных машин с 09:15 мск понедельника. Решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии. В очереди на границе ожидали порядка 60 большегрузов.