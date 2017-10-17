Минкавказа: курортный сбор улучшит качество жизни населения туристических регионов

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СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Проведение эксперимента по введению курортного сбора не только улучшит условия для туристов, но и повысит качество жизни населения курортных городов, считает министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Закон имеет очень важное значение и для людей, которые живут в курортных городах. Благоустраивая, создавая, реконструируя объекты культурного наследия, курортную инфраструктуру, создавая новые пляжи, набережные..., мы делаем это не только для тех, кто приезжает, но и для тех, кто живет на этих курортах", - сказал он на совещании, посвященном подготовке регионов к проведению эксперимента по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой, которое прошло в Ставрополе.
Министр отметил, что одна из основных задач закона - обновление российских городов-курортов. "Нагрузка на инфраструктуру (в городах-курортах - прим. ТАСС) очень большая, она не сравнима с городами, где существует стабильная численность людей, закон позволяет создать качественные доступные условия проживания и для местного населения, и для туристов", - сказал он.
В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным ведомством за проведение эксперимента.
Введение курортного сбора направлено на развитие курортной инфраструктуры в российских регионах, собранные средства пойдут именно на эти цели. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.