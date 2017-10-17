Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкавказа: курортный сбор улучшит качество жизни населения туристических регионов

В стране Северный Кавказ
17 октября, 16:45 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Лев Кузнецов отметил, что в городах-курортах нагрузка на инфраструктуру значительно больше, чем в городах со стабильной численностью населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Проведение эксперимента по введению курортного сбора не только улучшит условия для туристов, но и повысит качество жизни населения курортных городов, считает министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Закон имеет очень важное значение и для людей, которые живут в курортных городах. Благоустраивая, создавая, реконструируя объекты культурного наследия, курортную инфраструктуру, создавая новые пляжи, набережные..., мы делаем это не только для тех, кто приезжает, но и для тех, кто живет на этих курортах", - сказал он на совещании, посвященном подготовке регионов к проведению эксперимента по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой, которое прошло в Ставрополе.

Министр отметил, что одна из основных задач закона - обновление российских городов-курортов. "Нагрузка на инфраструктуру (в городах-курортах - прим. ТАСС) очень большая, она не сравнима с городами, где существует стабильная численность людей, закон позволяет создать качественные доступные условия проживания и для местного населения, и для туристов", - сказал он.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным ведомством за проведение эксперимента.

Введение курортного сбора направлено на развитие курортной инфраструктуры в российских регионах, собранные средства пойдут именно на эти цели. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Персоны
Кузнецов, Лев Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
2
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама