На перспективное развитие энергетики Чечни требуется более 20 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты "Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа" разработали программу перспективного развития энергетики Чеченской Республики стоимостью более 20 млрд рублей, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор компании Юрий Зайцев.

"Программа сформирована на общую сумму 23 млрд рублей, охватывает период реализации до 2026 года. Однако существующих источников финансирования программы нет, и руководству республики необходимо с этим определиться", - сказал он.

По словам Зайцева, для снижения потерь энергии необходимо установить потребителям более 170 тыс. однофазных счетчиков и 12,77 тыс. трехфазных. Для формирования достоверного баланса потребления запланирована установка 6,65 тыс. приборов учета в трансформаторных подстанциях.