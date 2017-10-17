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Тульский хирург провел в Грозном первые операции по лечению легочного туберкулеза

В стране Северный Кавказ
17 октября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Ранее в Чечне туберкулез лечили только терапевтическими методами

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный врач Тульского областного противотуберкулезного диспансера Вячеслав Карнаухов во вторник провел в Грозном первые операции в Республиканском противотуберкулезном диспансере. До этого туберкулез в Чечне лечили только терапевтическими методами, рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения Тульской области.

"Выполнение операций по хирургическому лечению легочного туберкулеза одновременно являются и мастер-классом для врачей Республиканского диспансера, где данное заболевание лечили только терапевтическими методами. Вячеслав Корнаухов окончил Воронежскую государственную медицинскую академию им. Бурденко, имеет богатый опыт работы, он приехал в Грозный по приглашению министерства здравоохранения Чеченской республики. Планируется, что различные мероприятия по обмену опытом продлятся до 20 октября", - отметили в тульском минздраве.

Противотуберкулезный диспансер в Грозном рассчитан на 360 коек с круглосуточным пребыванием, также есть поликлиника на 70 посещений. "В следующем году на базе Республиканского диспансера планируется открытие хирургического отделения. Поэтому обмен опытом очень важен для организации качественной медицинской помощи", - уточнили в министерстве здравоохранения Тульской области.

Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер в Грозном открыли в 2013 году. Его построили в рамках федеральной целевой программы "Солциально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы". Весь спектр медицинских услуг пациентам в диспансере оказывают бесплатно.

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