Минтруд Ингушетии разработал программу, которая позволит трудоустроить 1,5 тыс. человек

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Разработанная минтрудом Ингушетии программа по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, позволит трудоустроить более 1500 человек. Об этом сообщила ТАСС помощник министра труда, занятости и социального развития Мадина Мациева.

"В нашей республике по-прежнему остается высокой безработица. В связи с этим нами разработан проект программы, который предусматривает проведение в республике ряда мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда", - сказала она.

По данным министерства, в республике один из самых высоких в стране уровней безработицы. Из 251,4 тыс. человек экономически активного населения около 24 тыс. человек являются безработными. Уровень регистрируемой безработицы на начало октября текущего года составляет 10,3%. Новая программа с упором на трудоустройство в первую очередь молодежи рассчитана на 2018 год и направлена на реализацию антикризисных мероприятий, обеспечение занятости в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также при реализации социально-экономических проектов.

В перечне мероприятий - стимулирование сохранения и создания рабочих мест, обеспечение занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, трудоустройство выпускников образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.

Помощник министра отметила, что реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит существенно снизить напряженность на рынке труда в Ингушетии, повысить конкурентоспособность граждан за счет совершенствования качества и структуры профессиональной подготовки.

Основной упор в программе на молодежь

Мациева отметила, что основная ставка в этой программе делается на молодежь. Какой-то специальной программы по занятости молодежи в регионе до сих пор не было. Она подчеркнула, что, тем не менее, министерство старается решать проблему трудоустройства молодых людей всеми доступными средствами.

"В ежегодную программу содействия занятости населения мы включаем проект по трудоустройству выпускников вузов, школ, а также инвалидов. 40% состоящих на учете в центрах занятости - это молодые люди до 35 лет. Во всех приоритетных мероприятиях молодежь нами задействована", - сообщила она.

По словам собеседницы, ключевое направление в этой работе - организация ярмарок вакансий, профориентация и обучение специальностям, которые не требуют специального образования, но востребованы на рынке труда.

Общие затраты на реализацию мероприятий программы составят около 90 млн рублей. При этом субсидия из федерального бюджета на реализацию программы превышает 85 млн рублей. Республиканский бюджет тратит на программу около 4,5 млн рублей.