В СКФУ открылась выставка миниатюрных фарфоровых кукол - героинь литературных произведений

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Выставка миниатюрных фарфоровых кукол - героинь известных литературных произведений открылась в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ, Ставропольский край), в экспозиции представлено около 70 экспонатов, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"В СКФУ открылась выставка "Кукольные лики мировой литературы". В виде миниатюрных фарфоровых кукол перед посетителями выставки предстали героини известных произведений: "Герой нашего времени", "Дворянское гнездо", "Три сестры", "Гордость и предубеждение", "Опасные связи", "Унесенные ветром", - говорится в сообщении.

По словам директора научной библиотеки СКФУ Светланы Кыдревой, в вузе также работает арт-зона "Шифр", в рамках которой представлены экспозиции социального плаката, студенческих фотографий, художественных работ преподавателей университета.

"Я уверена в высоком научно-образовательном потенциале выставки "Кукольные лики мировой литературы", она наверняка будет стимулировать интерес к классической литературе, к разным национальным культурам", - приводит пресс-служба слова Кыдревой.

Хранитель коллекции, старший преподаватель кафедры журналистики СКФУ Татьяна Шевченко отметила, что все куклы имеют размер до 30 см. "Из моих 250 экспонатов на данной выставке представлено около 70-ти. Коллекция собиралась примерно четыре года, а теперь большинство экземпляров не найти в свободной продаже. Знаю, что некоторые коллекционеры шьют наряды своим куклам, перерисовывают лица, я же увлекаюсь кукольным фотопортретом, ведь сфотографировать такой нестандартный объект - своего рода искусство", - приводит пресс-служба слова Шевченко.