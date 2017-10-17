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Ингушетия возглавила рейтинг самых активных регионов - участников акции "Вода России"

В стране Северный Кавказ
17 октября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Каждый четвертый житель республики вышел на уборку водоемов от мусора

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ингушетия заняла первое место в рейтинге Минприроды самых активных регионов - участников акции "Вода России", в ходе которой волонтеры очищали от мусора водоемы. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"Минприроды России был составлен рейтинг самых активных регионов - участников акций. Обладателем первого места стала Республика Ингушетия, где каждый четвертый гражданин вышел на уборку. Второе место разделили Республика Хакасия, Краснодарский край, республики Мордовия и Саха (Якутия). Тройку лидеров замыкают Белгородская область, Камчатский край и Республика Коми", - говорится в сообщении ведомства.

По словам директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Дмитрия Кириллова, в ходе уборок более чем в 80 регионах страны было очищено более 10 тыс. больших и малых водоемов, собрано около 240 тыс. кубометров мусора. Около 60% этих территорий в дальнейшем взяты под общественный контроль для сохранения результатов уборки. Одновременно с акцией в регионах проводились конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и творческие уроки.

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