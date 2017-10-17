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Жители Ставрополья отреставрировали памятник на могиле советского писателя Алексея Бибика

В стране Северный Кавказ
17 октября, 18:49 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Реставрация приурочена к 140-летнему юбилею со дня рождения писателя

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СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Памятник советскому рабочему писателю и драматургу Алексею Бибику, который провел 17 лет в лагерях ГУЛАГа, отреставрировали на его могиле в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Деньги на восстановление памятника к 140-летнему юбилею со дня рождения писателя выделили местные бизнесмены, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"Специально к юбилею писателя отреставрировали памятник на его могиле. Деньги на это выделили местные предприниматели. Памятник, поставленный в 70-е годы, был в плохом состоянии... плиты были поломаны, сам памятник накренился", - говорится в сообщении.

Также в честь юбилея в центральной библиотеке Минеральных Вод пройдет встреча писателей, литературоведов и школьников Ставропольского края.

Алексей Павлович Бибик родился 17 октября 1878 года в Харькове, работал в этом городе чертежником и конструктором в железнодорожных мастерских. За свою революционную деятельность до 1917 года неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Полностью литературной работой Бибик занялся в 1932 году. В феврале 1938 года он был снова арестован и провел в лагерях 17 лет. В конце 1946 года писатель вышел на свободу и был реабилитирован, однако сборник его произведений был опубликован только в 1955 году. Скончался Алексей Бибик 18 ноября 1976 года в Минеральных Водах.

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