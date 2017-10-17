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Кабардино-Балкария начала экспортировать зерно кукурузы в Казахстан

В стране Северный Кавказ
17 октября, 19:01 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 17, октября. /ТАСС

На текущий момент валовой сбор кукурузы на зерно в регионе составил 663 тыс. тонн

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© Владимир Смирнов/ТАСС

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Более 20 тыс. тонн высококачественных семян кукурузы будет вывезено из Кабардино-Балкарии в рамках поставок в другие регионы и за границу в этом году, впервые продукция направлена в регионы Сибирского федерального округа, а также в Казахстан. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства КБР.

"В прошлом году мы поставляли семена кукурузы в Центральный, Уральский, Приволжский федеральные округа, а также в Белоруссию. В этом году добавились регионы Сибирского федерального округа России, а также Казахстан. За пределы республики будет вывезено более 20 тыс. тонн высококачественных семян кукурузы", - уточнили в ведомстве.

По информации пресс-службы минсельхоза КБР, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 211,2 тыс. гектаров (101,3% к уровню прошлого года), в том числе кукурузы на зерно - 142 тыс. гектаров (110% к 2016 году). Валовой сбор на текущую дату составил 663 тыс. тонн (в 2016 году на эту дату было собрано 624,8 тыс. тонн; рост - 6,3%). Урожайность составляет 45 центнеров с гектара или 102,3% к уровню прошлого года. Уборка зерновых в республике завершится в конце октября.

В республике в основном выращивают кукурузу, а также озимую пшеницу, ячмень и другие культуры.

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