Мень собирается проверить ход программы переселения из аварийного жилья в Дагестане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень планирует до конца ноября 2017 года посетить Дагестан и проверить ход выполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, сроки по которой ранее были перенесены. Об этом он сообщил во вторник корреспонденть ТАСС после расширенного совещания по вопросам саморегулирования и ценообразования в строительной отрасли.

"Программа на контроле у Минстроя, но мы пока приняли решение дать возможность новому губернатору [врио главы Республики Дагестан Владимиру Васильеву] войти, разобраться и договорились, что, ориентировочно, до конца ноября мы обязательно выедем на место, посмотрим, что можно будет делать с точки зрения корректировки. И я думаю, что новый исполняющий обязанности главы региона здесь интенсивно очень подключится, и мы будем помогать. Там уже работа фонда продлена до конца 2018 года", - сообщил Мень.

В августе 2017 года с подачи Фонда содействия реформированию ЖКХ сроки переселения из ветхого и аварийного жилья в Дагестане с 1 сентября были перенесены на 16 октября.

Ранее сообщалось, что до сентября 2017 года около тысячи семей в Дагестане получат новое жилье в рамках переселения из ветхого жилья. При этом бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отмечал, что в республике "годами проваливали программу переселения из ветхого жилья". Из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года планировалось расселить 3140 граждан (987 семей). Реализация программы велась на территориях пяти муниципалитетов - в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Южно-Сухокумск и Тарумовского района, расселить до сентября должны были 68 аварийных многоквартирных домов.