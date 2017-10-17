МРСК Северного Кавказа считает нужным передать ей горэлектросети Владикавказа и Нальчика

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. МРСК Северного Кавказа предлагает передать ей в собственность городские электросети Владикавказа и Нальчика, так как они давно являются должниками за поставки электроэнергии, тогда как отсутствие права собственности на них не позволяет энергокомпании вкладывать средства в их развитие. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев.

"К примеру, не первый год безуспешно идут переговоры с властями Северной Осетии о передаче МРСК Северного Кавказа имущества АО "Аланияэлектросеть", которая задолжала 1 млрд 39 млн рублей. <...> Похожие проблемы и с городскими сетями Нальчика", - сказал Зайцев.

По его словам, анализ структуры задолженности за услуги по передаче электроэнергии показывает, что территориальные сетевые организации сформировали 44% задолженности. "Это как раз электросети Нальчика (ОАО "НГЭК" и МУП "Каббалккоммунэнерго"), а также ОАО "Аланияэлектросеть", - сказал гендиректор МРСК Северного Кавказа.

"Наша позиция - мы не должны платить за эксплуатацию зачастую изношенного и чужого оборудования на любых условиях. Тем более, что если это не наша собственность, то мы не имеем права инвестировать в эти сети, приводить их в нормативное техническое состояние", - сказал Зайцев.