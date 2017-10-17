Первая в постсоветское время доска почета появилась в Алагирском районе Северной Осетии

Oxxxymiron, Кобзон и Церетели поручились за СеребренниковаПроисшествия 17 октября, 19:36
Серебренников просит суд разрешить доснять фильм о Цое и закончить балет "Нуреев"Происшествия 17 октября, 19:33
Визиты президентов Хорватии в Россию. ДосьеБиографии и справки 17 октября, 19:30
Памфилова рассказала, что в юности мечтала стать журналистомПолитика 17 октября, 19:15
История продажи Аляски США. ДосьеБиографии и справки 17 октября, 19:10
Кабардино-Балкария начала экспортировать зерно кукурузы в КазахстанСеверный Кавказ 17 октября, 19:01
Дуров заявил, что организация "Агора" будет защищать интересы Telegram в судеОбщество 17 октября, 18:58
Касаткина победила Павлюченкову и вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 17 октября, 18:55
Украина и Польша анонсировали совместный документ об обучении на языках нацменьшинствМеждународная панорама 17 октября, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Доска почета с фотографиями тружеников Алагирского района Северной Осетии впервые создана в республике со времен Советского Союза. Об этом ТАСС сообщил Аслан Бекоев, заместитель председателя регионального отделения партии "Родина", которая является инициатором создания доски.
"Главной целью создания доски почета является возрождение былой славы к рабочим профессиям и укрепления уважения к людям этих профессий, от которых и зависит наше благополучие", - сказал Бекоев.
В настоящее время на доске почета в городе Алагир представлены фотографии 33 жителей района - учителей, врачей, работников ЖКХ, сельского хозяйства. Среди них представлены и выпускники школ, которые окончили учебу с золотыми медалями.
Региональное отделение "Родины" обратились с подобной инициативой и в других районах республики. В перспективе отбором кандидатов на право установления на доске будут заниматься члены общественных организаций, члены совета ветеранов, депутаты.