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Первая в постсоветское время доска почета появилась в Алагирском районе Северной Осетии

В стране Северный Кавказ
17 октября, 19:33 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 17, октября. /ТАСС

На доске почета сейчас представлены 33 фотографии жителей района

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Доска почета с фотографиями тружеников Алагирского района Северной Осетии впервые создана в республике со времен Советского Союза. Об этом ТАСС сообщил Аслан Бекоев, заместитель председателя регионального отделения партии "Родина", которая является инициатором создания доски.

"Главной целью создания доски почета является возрождение былой славы к рабочим профессиям и укрепления уважения к людям этих профессий, от которых и зависит наше благополучие", - сказал Бекоев.

В настоящее время на доске почета в городе Алагир представлены фотографии 33 жителей района - учителей, врачей, работников ЖКХ, сельского хозяйства. Среди них представлены и выпускники школ, которые окончили учебу с золотыми медалями.

Региональное отделение "Родины" обратились с подобной инициативой и в других районах республики. В перспективе отбором кандидатов на право установления на доске будут заниматься члены общественных организаций, члены совета ветеранов, депутаты.

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