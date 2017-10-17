Линию по переработке полимерных отходов запустят в Карачаево-Черкесии в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Новую линию по переработке полиэтилена, полипропилена и другого вторсырья запустят в Карачаево-Черкесии (КЧР) ко второму кварталу 2018 года на одном из местных предприятий, специализирующемся на производстве предметов быта, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"Запущена пилотная часть проекта, переработка полимерных отходов идет на малых мощностях. Параллельно ведем мониторинг данного рынка и переговоры по увеличению мощностей. Можно сказать, что мы находимся на стадии подписания договора, после чего начнется активация проекта", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ООО "Селена" Назира Лепшокова.

Ранее предприятие перерабатывало только ПЭТ-тару."На этом направлении на предприятии создано порядка 200 рабочих мест, а новый проект позволит увеличить количество рабочих мест на 15%. За один год в России образуется почти 750 тыс. тонн полимерных отходов и только около 10% из них перерабатывается. Реализация нового проекта "Селены" несет не только социально-экономическую пользу, но и огромный экологический авантаж", - отмечает пресс-служба.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минпром КЧР сообщал, что оборудование для переработки полимерных отходов приобретено по договору лизинга, а запуск новой линии планируется в третьем квартале 2017 года.