Чемпионат "Абилимпикс" в Чечне пройдет по пяти новым компетенциям

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" стартует в Чечне в среду, он пройдет по пяти новым для региона компетенциям - туризму, социальной работе, бухучету, автосервису, работе с документацией. Об этом сообщил ТАСС куратор движения "Абилимпикс" в Минобрнауки республики Рамзан Герасиев.

"В региональном чемпионате "Абилимпикс" 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по пяти новым для региона компетенциям, потому что в два прошлых раза у нас были "Сварочные технологии", "Электромонтер по ремонту электросетей", "Мастер по обработке цифровой информации", но в этом году мы студентов-инвалидов по техническим специальностям не набрали", - сказал Герасиев. Он добавил, что конкурс проводится в Грозном третий год подряд.

Победителей определят 18-19 октября - по три человека на каждую из пяти новых компетенций: "Социальная работа", "Экономика и бухгалтерский учет", "Документационное обеспечение управления", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Туризм". Победители отправятся в Москву на III Национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс".

В Чечне насчитывается 203 тыс. инвалидов, из них более 66 тыс. детей-инвалидов, в том числе более 4,5 тыс. человек с трудностями в передвижении.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов, организуется для повышения у них мотивации к получению специального образования и трудоустройству. Название движения взято от сокращенного английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.