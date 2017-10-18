Ставрополье получит свыше 200 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Ставропольский край получит 216,7 млн рублей из федерального бюджета на реализацию концессионных соглашений в сфере ЖКХ в 2018 году, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы регионального министерства ЖКХ Наталия Колесникова.

"Данный вид господдержки новый. Он предназначен для финансирования подготовки инвестиционных проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также на субсидирование процентной ставки по кредиту концессионера. Финансирование предоставляет госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ по заявкам регионов в рамках установленных лимитов", - сказала Колесникова.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил, что на модернизацию коммунальной системы страны в 2018 году выделено 8,1 млрд рублей. Наибольшие лимиты установлены для Краснодарского и Ставропольского краев, Московской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Республик Дагестан и Башкортостан.

Концессионые соглашения - форма государственно-частного партнерства (ГЧП), при котором объекты коммунальной инфраструктуры передаются инвестору на определенный срок. Этот механизм позволяет привлечь частные инвестиции для модернизации в сфере ЖКХ