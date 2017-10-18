Более 180 тыс. детей пройдут медосмотр в Кабардино-Балкарии до конца года

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НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. несовершеннолетних пройдут медосмотр в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2017 года, сообщили в среду ТАСС в минздраве республики.
"В КБР проводятся ежегодные профилактические осмотры... С начала года осмотрено 139 тыс. 677 [человек], план - 183 тыс. 830 несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также заверили, что формального подхода к медосмотру детей нет, врачи тесно взаимодействуют с родителями и образовательными учреждениями. В ведомстве отметили, что в республике нет проблем с набором врачей для проведения таких осмотров и подчеркнули необходимость повышения ответственность родителей за здоровье детей.
Ранее в Минздраве РФ сообщили о намерении углубить медосмотр в школах, уточнив что в 2016 году более 200 детей погибли, занимаясь физкультурой в школе. Ведомство намерено ввести в обязательный перечень исследование ультразвуком и кардиограмму с тем, чтобы выявить детей из группы риска.