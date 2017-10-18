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На капремонт объектов культуры Ставрополья необходимо около 1,5 млрд рублей

В стране Северный Кавказ
18 октября, 12:43 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Срочный капремонт требуется 352 объектам

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СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей необходимо на проведение капитального ремонта объектов культуры в Ставропольском крае. Об этом в среду сообщили в пресс-службе думы Ставропольского края со ссылкой на министра культура региона Татьяну Лихачеву.

"В регионе 1379 государственных и муниципальных учреждений культуры, 352 объектам требуется срочный капитальный ремонт, на проведение которого необходим 1,5 млрд рублей, еще 1 млрд рублей нужен на укрепление материально-технической базы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2016 году на сумму 31,6 млн рублей было отремонтировано 12 кровель муниципальных Домов культуры (ДК), а в 2017 году на 150 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, капитальный ремонт провели в 18 сельских ДК, было построено два учреждения.

Также в пресс-службе отметили, что на заседании были рассмотрены и изменения в закон "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". "Предлагается доходы краевого бюджета увеличить на 4 млрд рублей, расходы - на 3,8 млрд рублей, объем государственного долга края сократить на 210 млн рублей, а дефицит бюджета - на 255 млн рублей", - сказали там.

В частности, дополнительные средства в размере 715 млн рублей планируется направить на здравоохранение, 650 млн рублей из них выделят на капитальный ремонт медицинских организаций и приобретение оборудования.

"На укрепление материальной базы учреждений культуры предусмотрено 112 млн рублей, на капитальный ремонт сельских домов культуры - 92 млн рублей. Кроме того, 138 млн рублей предлагается направить на приобретение школьных учебников, 39,5 млн рублей - на увеличение расходов на выплату компенсаций учителям в сельской местности", - отметили в пресс-службе.

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