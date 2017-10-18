В Северной Осетии может появиться центр ядерной медицины по лечению онкозаболеваний

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обсудил в Москве с генеральным директором АО "Русатом Хэлскеа" Денисом Чередниченко возможность создания в регионе центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкозаболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"Стороны обсудили возможность заключения концессионного соглашения по строительству центра ядерной медицины на территории республики для диагностики и лечения онкозаболеваний. В частности, речь шла об использовании позитронно-эмиссионной компьютерной томографии", - говорится в сообщении.
В ближайшее время специалисты посетят Северную Осетию для изучения возможностей республиканского онкологического диспансера, сообщили в пресс-службе.
АО "Русатом Хэлскеа" - дочернее предприятие госкорпорации "Росатом", которое занимается развитием производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий.